2:0! "Kokser" schenkt Peru Sieg beim WM-Aus

Ein positiver Drogentest auf Kokain wurde Perus Kapitän Paolo Guerrero vor der WM beinahe zum Verhängnis. Erst in letzter Sekunde wurde der 34-Jährige vor dem Turnier noch begnadigt – und im abschließenden Gruppenspiel stellte er seine Klasse ein letztes Mal auf der größten Bühne des Sports unter Beweis.

Beim 1:0 von Carrillo leistete Guerrero die mustergültige Vorarbeit (18.), das 2:0 in der 50. Minute besorgte er selbst. Das WM-Aus seiner Elf war bereits vor der Partie Gewissheit, aufgrund des 0:0-Remis im Parallelspiel zwischen Frankreich und Dänemark hätte Australien auch ein Sieg über Peru nicht zum Achtelfinale gereicht.

Toller Volley-Treffer zum 1:0



Im Olympia-Stadion von Sotschi übernahmen die Australier sofort das Kommando. Kapitän Jedinak sah nach zehn Minuten und einem gestreckten Bein bereits die erste Gelbe Karte. In Führung gingen aber die Peruaner mit ihrer ersten gefährlichen Aktion. Nach einem langen Ball aus der eigenen Hälfte kam Top-Star Guerrero in der 18. Minute im Strafraum an den Ball und wurde viel zu zögerlich attackiert. Der ehemalige Deutschland-Legionär (HSV, Bayern) lupfte den Ball in den Lauf von Carrillo, der aus 14 Metern volley in die lange Ecke zum 1:0 für Peru traf.



Ein Schock für die Australier, die in der 25. Minute beinahe das 0:2 kassierten. Ein Freistoß landete punktgenau auf dem Kopf von Guerrero, doch dessen Kopfball fiel zu mittig aus und war somit leichte Beute für Australien-Keeper Ryan. Es dauerte bis zur 34. Minute, ehe die Australier das Gegentor verdaut hatten. Dann war Kruse plötzlich im Strafraum auf rechts durch, er suchte Leckie in der Mitte, doch bevor dieser einschieben konnte, spitzelte ihm ein Südamerikaner in letzte Sekunde noch den Ball weg.



Nach Vorarbeit schlägt Guerrero selbst zu



Wer in Hälfte zwei einen Sturmlauf der Australier erwartete, wurde bitter enttäuscht. Stattdessen kam es noch dicker für die „Socceroos“. In der 50. Minute fand Cueva seinen Kapitän Guerrero im Strafraum, der Angreifer zog aus der Drehung ab, sein Schuss wurde noch unglücklich von Milligan abgefälscht – 2:0 für Peru.



Doch die Australier gaben sich nicht auf, in der 59. Minute gelang ihnen um ein Haar der Anschlusstreffer - Behich verfehlte das lange Eck nur um wenige Zentimeter. Die anschließende Ecke, Behics Schuss wurde noch abgefälscht, landete direkt vor den Füßen des eingewechselten Cahill, dessen Versuch in letzter Sekunde abgeblockt wurde.

Die Kicker von „Down Under“ stemmten sich zwar gegen die Pleite, doch die Kombination aus mangelnder Klasse und Pech wurde ihnen zum Verhängnis. Und so blieb es beim verdienten 2:0-Erfolg von Peru.

