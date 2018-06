3:1 im Test-Hit! Frankreich schießt Italiener ab

Das französische Nationalteam ist schon in WM-Form! "Les Bleus" gewannen den Test-Kracher gegen die nicht für Russland qualifizierten Italiener am Freitag mit 3:1, zeigten vor allem in der ersten Hälfte großen Fußball.

Bereits nach acht Minuten jubelten die Gastgeber in Nizza. Umtiti stand nach einem von Italien-Keeper Sirigu abgewehrten Mbappe-Schuss goldrichtig, staubte zur 1:0-Führung ab. Griezmann erhöhte in der 28. Minute vom Elfmeterpunkt auf 2:0, zuvor war Lucas von Mandragora umgelaufen worden.

Durch einen Patzer des sonst so sicheren Frankreich-Keepers Lloris kamen die Gäste in der 36. Minute zum Anschlusstreffer. Bonucci drückte einen kurz abgewehrten Ball über die Linie. In einer von zahlreichen Wechseln gekennzeichneten zweiten Hälfte gelang Dembele aus einem Konter der 3:1-Endstand.

Australien schießt Tschechen ab

Mit einem 4:0-Sieg über Tschechien schoss sich Australien in St. Pölten für die WM warm. Leckie schnürte dabei einen Doppelpack (32., 54.), Nabbout (72.) und ein Jugas-Eigentor (80.) sorgten für den Endstand.

Austrias Tarkan Serbest sah beim 2:2 der Türkei gegen Tunesien nur zu. Bosnien bezwang Südkorea durch einen Triplepack von Edin Visca (28., 45., 79) mit 3:1. Für die Asiaten traf Jae-sung Lee zum zwischenzeitlichen 1:1 (30.).

(wem)