3 Elfer pariert, aber out! Schmeichels WM-Rekord

Daniel Subasic und Kasper Schmeichel, die Torhüter von Kroatien und Dänemark, haben im WM-Achtelfinal-Krimi eine Elfmeter-Show geboten. Beide Goalies hielten drei Elfmeter. Der Kroate im Elfmeterschießen drei, der Däne einen in der Verlängerung, dann zwei im Penalty-Shootout.

Die Torhüter haben damit einen WM-Rekord aufstellt. Noch nie wurden fünf Elfmeter in einem WM-Elfmeterschießen gehalten.

Subasic jubelte am Ende, Schmeichel war bitter enttäuscht.

"Es ist alles ein bisschen scheiße"

Der tragische Held kämpfte mit den Tränen und war untröstlich.

"Es ist alles ein bisschen scheiße. Wir haben so viel hineingesteckt und nichts daraus gemacht", haderte Schmeichel mit dem bitteren Achtelfinal-Aus.

Den ersten Elfer parierte Schmeichel in der Schlussphase der Verlängerung gegen Luka Modric (116.), wodurch sich der Europameister von 1992 überhaupt erst ins Elfmeterschießen rettete.

Dort wehrte der Sohn des dänischen Torwart-Idols Peter Schmeichel Versuche von Milan Badelj und Josip Pivaric – zu wenig.

Auszeichnung zum "Man of the Match"

Schmeichel konnte sich nicht darüber freuen, dass er in seinem vierten WM-Spiel zum "Man of the Match" gekürt wurde.

"Es ist ein komisches Gefühl", sagte er zu seiner Auszeichnung. "Ich bin wahnsinnig enttäuscht, aber sehr stolz auf unsere Leistung".

Erste Dänen-Pleite seit 2016

Bitter: Die Dänen kassieren die erste Niederlage seit 2016, der Zeitpunkt hätte nicht schlechter sein können.

Dänemarks Teamchef Age Hareide war fassungslos: "Unsere drei besten Elfmeterschützen haben heute alle ihre Elfmeter vergeben. Es tut mir leid für Kasper und das ganze Team. Aber das kann im Elfmeterschießen passieren, das ist die Brutalität des Fußballs."

Der Held war Kroatien-Keeper Danijel Subasic. Ihm gelang Historisches: Erst zum zweiten Mal in der WM-Geschichte zeigte ein Torhüter im Elfmeterschießen drei Paraden, das gelang zuvor nur Portugals Ricardo 2006 gegen England.

"Es ist alles gut, wir haben es geschafft", sagte Subasic nach dem Spiel. "Ich freue mich so unglaublich. Das Glück war auf unserer Seite heute. Es ist das Schönste für unser Land und für unsere Nationalmannschaft."

