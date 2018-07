35 Millionen! Bayern holen französischen WM-Star

Spätestens mit seinem Traumtor im Achtelfinale gegen Argentinien (siehe Video unten) stand Frankreichs WM-Shootingstar Benjamin Pavard ganz oben auf dem Einkaufszettel von Europas Spitzenklubs. Alleine aus Deutschland wollten Klubs wie Dortmund oder Leipzig den Stuttgart-Verteidiger verpflichten – das Rennen macht laut "Sportbild" aber der FC Bayern.

Für 35 Millionen Euro soll der 22-Jährige im Sommer 2019 nach München wechseln, wo er auf der rechten Außenbahn, aber auch in der Innenverteidigung zum Einsatz kommen soll.

Die Stuttgarter betonten zuletzt immer wieder, dass sie Pavard in diesem Sommer für kein Geld der Welt verkaufen würden. Für 2019 hat der Franzose allerdings eine Ausstiegsklausel in der Höhe von 35 Millionen Euro in seinem Vertrag stehen – und genau diese wollen die Bayern dann auch ziehen.

