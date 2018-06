Adresse veröffentlicht: Fan-Aufmarsch bei Salah

Mohamed Salah hat besonders cool auf einen Fan-Aufmarsch reagiert. Nach dem WM-Ausscheiden seines Teams wollte sich der Stürmer einige Tage in seiner Heimatstadt Kairo erholen. Doch die Adresse des 26-Jährigen war via Facebook verbreitet worden. Plötzlich standen tausende Fans vor dem Kairoer Wohnhaus des Liverpool-Legionärs.

Mit lauten Sprechchören forderten die Fußballfans, dass sich der Stürmer zeigen solle. Der ließ sich nicht lange bitten. Anstatt die Polizei zu rufen, ging der "ägyptische Pharao" einfach vor die Türe und nahm sich Zeit für seine Fans.

Salah schrieb fleißig Autogramme, posierte mit den Fans für Selfies. Nach einer Stunde verschwand Salah unter Jubelgesängen wieder im Haus. Seine Anhänger feierten den Stürmer daraufhin in sozialen Netzwerken.



Crowds gather outside @MoSalah’s home in #Egypt after his address was leaked on Facebook . So what does he do? He comes out to greet people and sign autographs...

We are not worthy of #MoSalah pic.twitter.com/85tlob2bDB