Ahnte Messi schon bei der Hymne das 0:3-Fiasko?

Bereits beim Abspielen der Hymnen dürfte Lionel Messi ein schlechtes Gefühl gehabt haben. Der Star vom FC Barcelona hatte sein Team als Kapitän angeführt, stand neben Keeper Willy Caballero.

Und der hatte mit einem groben Schnitzer den Kroaten die Türe zum Achtelfinale geöffnet, Stürmer Ante Rebic mit einem missglückten Abschlag den Führungstreffer aufgelegt. Die Gegentore zwei und drei waren eine Folge der totalen Offensive in der Schlussphase.

All das dürfte der 30-Jährige vor seinem inneren Auge gesehen haben, als er nachdenklich bei der sonst so schwungvollen argentinischen Hymne stand. Messi hielt sich die Hand vor die Augen. Selbstvertrauen sieht anders aus. Und so spielte der Argentinier dann auch. Messi blieb blass. Einmal mehr im argentinischen Trikot.

(wem)