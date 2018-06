Albaner zahlen Schweizer Strafe nach Doppeladler

Das Fifa-Urteil über die Doppeladler-Geste der Schweizer Teamspieler hat unter Albanern und Kosovaren für Freude gesorgt: "Ich würde sogar etwas an die Buße spenden", kommentierte ein Leser den Artikel.

Offenbar hatte ein New Yorker die gleiche Idee. Rilind Reka, Analyst bei der US-Großbank Morgan Stanley, startete vor wenigen Stunden eine Crowdfunding-Kampagne. Damit will er die Bussen für die Nati-Spieler begleichen: Je 10'000 Schweizer Franken für Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri und 5'000 Franken für Stephan Lichtsteiner.

Initiant kommt aus dem Kosovo

"Sie haben allen Schweizern und Albanern auf der Welt Freude und Glück gebracht, bitte nehmt euch kurz Zeit und unterstützt sie", schreibt Reka zum Spendenaufruf. Der Banker kommt laut seiner Facebook-Seite aus der kosovarischen Hauptstadt Pristina.

Muhamed Osmani hat bereits 100 Dollar gespendet. Der 32-Jährige aus Gränichen AG sieht seine Spende "als Zeichen, dass wir hinter der Schweizer Mannschaft stehen". Auf seinem Fanshirt ist denn auch ein halbes Schweizerkreuz mit einem albanischen Adler zu sehen.

Auch Sadik Salijihi hat am Crowdfunding teilgenommen. Sein Beitrag von 5 Dollar sieht er als symbolische Geste. "Die Spieler können die Busse locker bezahlen. Aber so zeigen wir, dass wir sie unterstützen", sagt der 31-Jährige aus Bilten GL. Die Schweiz sei ein multikulturelles Land, und die Albaner hätten ihren Anteil am Erfolg der Schweizer "Nati".

Wohltätige Organisation

Spendensammler Reka möchte das Geld im Falle eines Erfolgs dem Schweizer Fußballverband übergeben. Falls dieser die Spende nicht annehmen sollte, könne der Verband den ganzen Betrag von 25'000 Dollar an eine wohltätige Organisation spenden. Bis jetzt sind über 4'600 Dollar von fast 120 Spendern zusammengekommen.

(Heute Sport)