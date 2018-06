Alkohol-Sponsor! Ägypten-Goalie lehnt Award ab

Ägypten-Goalie Mohamed El-Shenawy brachte mit seinen Paraden Uruguay bei der WM an den Rand der Verzweiflung. Im Internet wurde der 29-Jährige als Anerkennung für seine Glanzleistung trotz der unglücklichen 0:1-Pleite zum "Man of the Match" gewählt.

Doch als ein Vertreter der FIFA El-Shenawy den Award in den Stadion-Katakomben überreichen wollte, lehnte dieser dankend ab.

Der Grund: Der Preis trägt den Namen des Sponsors, der Bier-Marke Budweiser. Als streng gläubigem Muslim ist dem Torhüter der Konsum von Alkohol strengstens verboten und mit Werbung für Alkohol will er auch nicht in Verbindung gebracht werden.

.@FIFAcom have a deal with @Budweiser for the #ManoftheMatch award. Being alcohol, there are 3 North African nations + Saudi & Iran in the @FIFAWorldCup. Did they not think these guys won’t accept the award? #EGY⁠ ⁠’s @Melshenawy did not take his today. pic.twitter.com/750OOyFaw0