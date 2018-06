Alte Frauen als Opfer! NFL-Ass ein Serien-Triebtäter?

Vergewaltigung, Einbruch, Freiheitsberaubung und das Erzwingen sexueller Handlungen. Die mutmaßlichen Opfer sind zwischen 54 und 86 Jahre alt. Die Vorwürfe gegen den ehemaligen American-Football-Star Kellen Winslow Jr. sind sowohl ungeheuerlich als auch zutiefst verstörend.

Der 34-Jährige wurde am Donnerstag von der Polizei in Kalifornien festgenommen. Die Mehrzahl der Vergehen des Ex-Sportlers betreffen eine 54- und eine 59-Jährige Frau. Winslow Jr. soll beide Frauen in seinem Auto zum Oral-Sex gezwungen haben. Für den Fall, dass sie dabei schreit, drohte er der Jüngeren mit Mord.

Doch das ist noch längst nicht alles. Der ehemalige Tight End soll bei zwei 71- und einer 86-Jährigen in die Wohnungen eingebrochen sein, mit der Absicht sie sexuell zu belästigen. Doch bei seinem ältesten Opfer wurde Winslow jr. von einem Zeugen beobachtet und später von der Polizei festgenommen.

Vor Gericht plädierte der einstige Pro-Bowler auf Unschuldig. Kommt der Richter zu einem anderen Urteil, droht ihm eine lebenslange Haft.

(red.)