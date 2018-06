Becker und Ballack mit harter Kritik an Jogi Löw

Es war die erste große Sensation dieser Fußball-WM – die 0:1-Auftaktniederlage von Deutschland gegen Mexiko.

In den sozialen Medien gab es harte Kritik an der deutschen Mannschaft, Teamchef Jogi Löw und seiner Aufstellung.

Für Unverständnis sorgt Löw bei vielen Fans, die Marco Reus in der Startelf vermissten. Auch Tennis-Ikone Boris Becker und Frankfurt-Star Kevin-Prince Boateng kritisieren das.

Ein Frontalangriff auf Löw kommt von Ex-DFB-Kapitän Michael Ballack, der mit Unverständnis auf eine Aussage des Bundestrainers reagiert. "Die Mexikaner haben eine andere Taktik gewählt als wir erwartet haben", hatte der deutsche Teamchef in die TV-Kameras gesagt. Das stieß Ballack sauer auf.

In einem anderen Tweet kritisiert Ballack die fehlende Balance innerhalb des Teams. Mannschaftsgeist und Erfolgshunger vermisst der 41-Jährige komplett.

Well deserved⁠ ⁠ @miseleccionmxEN

⚽️⚽️⚽️

The balance in the team is not right!! @DFB_Team_EN

No team spirit, hunger or enough Desire!#Löw ist gefordert !!!!!#WorldCup18 #worldcup #DieMannschaft⁠ ⁠ #ZSMMN #GERMEX #WorldCupRussia2018