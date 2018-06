Slapstick-Batshuayi! Jetzt lacht er sich selbst aus

Die Fußball-Welt lacht über Michy Batshuayi. Der Belgier, Stürmer von Borussia Dortmund, sorgte im letzten WM-Gruppenspiel für einen Slapstick-Jubel.

Vor Millionen TV-Zusehern schnappte er sich nach dem 1:0 von Kollegen Adnan Januzaj den Ball, wollte ihn im Tor versenken.

Batshuayi traf aber nur die Stange, von dort prallte der Ball ab und traf ihn mit voller Wucht im Gesicht.

Das Video geht viral. Der als Spaßvogel bekannte Kicker nimmt's aber zum Glück nicht allzu schwer. Im Gegenteil: Er feiert sein Missgeschick.

Fortnite celebrations so overrated bro I had to create something new 🤕💥⚽️ ... 😂😂😂 #KarmaIsAB pic.twitter.com/cgbEW8RX4p — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) 28. Juni 2018

"Diese Fortnite-Jubel sind so überbewertet. Ich musste mir etwas neues ausdenken", scherzt er auf Twitter. In einem weiteren Tweet postete er ein Foto, kommentierte: "Der Moment bevor ich wusste, dass ich Sch... gebaut habe."

The second just before I knew I f*cked up #InternetUndefeated 😂 pic.twitter.com/wAf5Wt6QvK — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) 28. Juni 2018

Kollege Axel Witsel toppte seine witzigen Beiträge um Längen. Er teilte ein Foto von Batshuayi, als er sich gegen die Torstange lehnte, die ihm zum Verhängnis wurde. "Leute, es ist alles gut zwischen ihnen", schrieb er.

Guys it's all good between them 🙏🏽 pic.twitter.com/1fLdTTc1eE — Axel Witsel (@axelwitsel28) 28. Juni 2018

(Heute Sport)