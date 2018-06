Bling-Bling gegen Bayern! Löw hat Grüppchen-Ärger

Nach der 0:1-Auftaktpleite gegen Mexiko steht Weltmeister Deutschland mit dem Rücken zur Wand. Ein Sieg muss her am Samstag gegen Schweden, sonst droht das Aus in der Gruppenphase. Das wäre eine sportliche Katastrophe für Jogi Löw und seine Jungs, gab es noch nie. Klar ist: Nur mit drei Punkten können die Wogen geglättet werden.

Umfrage Welcher WM-Favorit fliegt zuerst raus? Deutschland

Brasilien

Argentinien

Frankreich

Spanien

Portugal

Jemand anderer

Bei den Deutschen brodelt es. Eine Krisensitzung jagt die nächste.

Resultat einer 35-minütigen Aussprache: Schluss mit Eitelkeiten.

Teamchef Jogi Löw ließ diese Spieler sprechen, hielt sich zurück. Der 58-Jährige hat ein Problem. Er kämpft mit Grüppchen-Bildungen in seiner Mannschaft. Konkret zwei: die Bayern-Spieler gegen die Bling-Bling-Fraktion.

Essen in Gruppen

Im Bayern-Block sind Manuel Neuer, Mats Hummels, Thomas Müller, Joshua Kimmich und der Ex-Münchner Toni Kroos. Der immer top-gestylten Bling-Bling-Clique gehören Jerome Boateng, Mesut Özil, Julian Draxler, Sami Khedira und der aussortierte Leroy Sane an. Die Nichtnominierung des Manchester-City-Stars soll auch ein großer Knackpunkt im Kader sein. Vom Motto #ZSMMN ist nicht viel zu spüren.

Das zeigt sich vor allem bei den Mahlzeiten. Der Bayern-Block bleibt geschlossen an einem Tisch, die Bling-Bling-Kicker am anderen. Dabei gibt es im DFB-Team seit 2002 die Regel, dass bei Mahlzeiten die Sitzordnung immer durchgemischt wird. Im deutschen Camp in Watutinki wird das immer wieder ignoriert.

Streit auf dem Platz

Der Erfolg der letzten Jahre hat die Gruppen zusammengeschweißt. Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger und Lukas Podolski haben der DFB-Elf Halt gegeben. Doch jetzt kämpft jeder für sich. Das war bei der Auftakt-Niederlage deutlich zu sehen. Kroos schimpfte mit Mitspieler Özil, die Innenverteidiger Hummels und Boateng wurden sich in der Abwehr-Zentrale nicht einig.

Und dazwischen steht der Teamchef. Jogi Löw hat für das erste "Finalspiel" gegen Schweden bereits Umstellungen angekündigt. Brisant.

(wem)