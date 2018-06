Blut-Check! Isländer spielt trotz übler Attacke weiter

Spiel der letzten Chance! Island muss gegen Kroatien unbedingt gewinnen, um bei der WM ins Achtelfinale einzuziehen. Für den Erfolg gehen die Nordmänner bis an das Limit. Besonders eindrucksvoll zeigt das Birkir Bjarnason, der nach einer üblen Attacke für blutige Bilder sorgt.

Ellbogen-Check



Was war passiert? In der 13. Minute bekommt der Isländer bei einem Zweikampf mit Kroatiens Marko Pjaca den Ellbogen voll ins Gesicht. Mit einer stark blutenden Nase wurde Bjarnason vom Platz gebracht. Die Ersatzspieler machten sich warm, doch der Mittelfeld-Abräumer wollte unbedingt weiterspielen. Einziges Problem: Hose und Trikot waren so mit Blut befleckt, dass er sie sogar tauschen musste.

Gelb für Pjaca



Brutale Bilder! Doch der Ellenbogen-Check passierte ohne Absicht. Pjaca fasste allerdings nach Einschreiten des Video-Schiedsrichters für sein Vergehen die Gelbe Karte aus.

Island hat jetzt auch seinen Rudy #ISLCRO pic.twitter.com/QidMJi2FJe — BILD Sport (@BILD_Sport) 26. Juni 2018

(heute.at)