Böse! Internet-Häme nach Neymar-Tor für Dragovic

Die Twitter-Gemeinde ist gnadenlos. Unterläuft einem Sportler ein Fehler, verbreitet sich dieser in Windeseile rund um den Globus. Garniert mit süffisanten Kommentaren.

Diese Erfahrung muss aktuell Aleks Dragovic durchmachen. Österreichs Team-Verteidiger spielte bei der 0:3-Testspielpleite gegen Brasilien solide. Bis auf eine Aktion. Genau die wird ihm nun zum digitalen Verhängnis.

Dragovic kassiert "Eisenbahner"

Im Detail geht es um das Tor zum 2:0. Neymar ließ den 27-Jährigen mit einer feinen Körpertäuschung ins Leere fahren. Ein klassischer "Eisenbahner". Vor allem internationale Fußball-Fans ließen sich danach zu launigen Wortspenden hinreißen.

"Er hat Familie, Neymar", schrieb der User "Brazil Football". Ein anderer meinte: "Gebt diesem Verteidiger neue Knöchel." Besonders dreist: "Hier beendet Neymar eine Karriere."

Ein gewisser "Ryan" meinte: "Ohne sich viel zu bewegen, brachte Neymar den Verteidiger dazu, sich auf den Boden zu setzen." "Er ließ ihn fallen", postete "Bleacher Report".

"Das war einfach unhöflich von Neymar" und "Er war einfach respektlos", meinten andere.

Späte Neymar-Rache?

Fakt ist: Dragovic wird den Schnitzer verarbeiten – und die Antwort am Platz geben. In Wahrheit kann die Aktion auch als Revanche gesehen werden. Denn beim letzten Testspiel gegen Brasilien 2014 vernaschte Dragovic Neymar (siehe unten). Nun sind sie quitt.

Hier eine Auswahl der bitterbösen "Twitter-Schmähs" auf Kosten von Dragovic:

Neymar does know that defender has a family right? pic.twitter.com/LYI51jFwy1 — Brazil Football 🇧🇷 (@BrazilEdition) 10. Juni 2018

Neymar out here DANGLING Austrian defenders. My word that was a special goal. Get that Austrian defender a new set of ankles. pic.twitter.com/xEMdzG7yYg — EiF (@EiFSoccer) 10. Juni 2018

Neymar out here ending careers. pic.twitter.com/52mYANtcOn — follow @BrazilEdition (@BEVideos_) 10. Juni 2018

Neymar made that defender sit down without hardly moving. What a goal. pic.twitter.com/gFQd99fLaj — Ryan. 🔴 (@Vintage_Utd) 10. Juni 2018

Neymar dropped him 😮 (via brencl0/Instagram) pic.twitter.com/x0pK8gPMW5 — Bleacher Report (@BleacherReport) 10. Juni 2018

this was just rude from Neymar pic.twitter.com/vJhnKiIrYm — Shit Mexicans🇲🇽 Do (@SOMEXlCAN) 10. Juni 2018

(red)