Brasilien-Star zieht China dem FC Barcelona vor

Paulinho verlässt den FC Barcelona nach nur einem Jahr. Brasiliens Mittelfeldspieler kehrt nach China zu Guangzhou Evergrande zurück.

Das gibt der Verein aus der Super League auf seiner Homepage bekannt. Paulinho war erst im vergangenen August für eine Ablöse von 40 Millionen Euro zu Barcelona gewechselt und hat in 34 Liga-Spielen neun Tore für die Katalanen geschossen.

Bei der WM in Russland stand der 29-Jährige in allen fünf Partien in der Startelf der "Selecao", beim 2:0 gegen Serbien erzielte er einen Treffer.

Füpr Brasilien kam in einem hochklassigen Duell mit Belgien im Viertelfinale das WM-Aus.

Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)