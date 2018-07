Burschen dürfen nach Rettung zum WM-Finale

Seit zwei Wochen sitzt ein Nachwuchs-Team junger Kicker in Thailand in einer überfluteten Höhle fest. Am Freitag schockte die Nachricht vom Tod eines Rettungstauchers die Welt.

Die Burschen und ihren Trainer sicher zurück an die Oberfläche zu bekommen, wird ein äußerst schwieriges Unterfangen. Die Eltern stehen in Kontakt mit ihren Kindern. Rund um den Globus zittern Menschen mit den Kindern und ihren Familien mit.

Auch FIFA-Präsident Gianni Infantino nimmt das Schicksal der Burschen mit. Er entschied sich nun, die Fußballer geschlossen zum WM-Finale nach Moskau einzuladen.

Infantino schrieb an den thailändischen Fußballverband:



"Wenn, was wir alle hoffen, die Spieler in den kommenden Tagen wieder mit ihren Familien vereint sind und ihre Gesundheit das Reisen zulässt, würde die Fifa sich freuen, sie beim Finale der Weltmeisterschaft 2018 als ihre Gäste zu begrüßen."

