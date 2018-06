Coach fordert Kicker zu "Krampf-Schwalbe" auf

Die letzten zehn Minuten des Spiels Japan gegen Polen werden als die erbärmlichsten Minuten der WM eingehen. Mit einem 1:0 über bereits ausgeschiedenen Polen zogen die "Blue Samurai" in die K.o.-Phase ein. In den letzten Spielminuten wurde Gijon nach Kasan verlegt.

Das bekam auch Jakub Blaszczykowski zu spüren. Der 32-Jährige stand minutenlang an der Seitenoutlinie, wartete auf seine Einwechslung. Doch aufgrund des langen japanischen Ballgeschiebes kam es zu keiner Spielunterbrechung.

Da wurde es auch Polen-Coach Adam Nawalka zu bunt. Der 60-Jährige griff sich an den Unterschenkel, zeigte Kamil Grosicki einen Krampf an.

Der 30-Jährige verstand sofort, setzte zur Krampf-Schwalbe an. Doch das polnische Duo hatte die Rechnung ohne Referee Janny Sikazwe gemacht. Der zeigte nämlich sofort an, dass weitergespielt wird. So kam Blaszczykowski noch um seinen Einsatz.

(wem)