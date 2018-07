Am Flughafen 17. Juli 2018 15:49; Akt: 17.07.2018 16:49 Print

Coole Moves! Frankreichs WM-Stars mit Tanzeinlage

Weltmeister in Partylaune! Frankreichs Fußballer sind nach dem WM-Titel in Russland noch immer in Hochstimmung. Sie zeigen tolle Tanzeinlagen.