Löw poltert: "So haben wir bei der WM keine Chance"

In zwei Wochen wird in Russland die Fußball-WM angepfiffen – ohne Österreich, aber mit Titelverteidiger Deutschland. Der präsentierte sich beim Testspiel gegen David Alaba und Co. aber noch nicht in Turnierform. Der Favorit unterlag in Klagenfurt (durchaus verdient) mit 1:2. Entsprechend kritisch fielen nach der Partie die Reaktionen aus.

"Die Niederlage ärgert mich. Wir haben die Dinge nicht so umgesetzt, wie wir uns das vorgenommen hatten", meinte Coach Jogi Löw. "Wir waren viel zu schlampig im Spiel nach vorne. Ich nehme einige Erkenntnisse mit. Wenn wir so spielen, haben wir in Russland keine Chance. Da gibt es eine Menge aufzuarbeiten."

"Österreich hat verdient gewonnen"

Marco Reus, der sein Team-Comeback feierte, sagte: "Das Spiel hat gezeigt, dass wir noch einiges zu tun haben." Vor allem die zweite Halbzeit war aus deutscher Sicht schlecht. "Da haben wir uns viel zu viele Fehler erlaubt", gestand Julian Brandt. Nils Petersen ergänzte: "Nach der Pause haben wir kein Rezept gegen Österreich gefunden, das verdient gewonnen hat."



Video: Heftiger Regen sorgt für eine Verschiebung



Great friendly and an amazing support. Thanks to all of our fans 🇦🇹✌🏾 @oefb1904 #da27 pic.twitter.com/T5UBbRNV3C — David Alaba (@David_Alaba) 2. Juni 2018

(red.)