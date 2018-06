DFB-Pleite: Janko schießt gegen "Cordoba-Helden"

Das südkoreanische Team hat Historisches geschafft. Die Asiaten schossen Weltmeister Deutschland mit einem 2:0-Sieg aus der WM.

Marc Janko fühlte sich dabei an die österreichischen "Cordoba-Helden" erinnert. "Würd mich echt mal interessieren, ob die Südkoreaner nun auch (wie wir Österreicher) ihre ,Helden' bis in alle Ewigkeiten verehren werden. Mit dem Ergebnis haben sie die Deutschen nämlich mit nach Hause genommen, ohne es selber geschafft zu haben", so der ÖFB-Teamstürmer.

Würd mich echt mal interessieren ob die Südkoreaner nun auch (wie wir Österreicher) Ihre „Helden“ bis in alle Ewigkeiten verehren werden. Mit dem Ergebnis haben sie die Deutschen nämlich mit nach Hause genommen ohne es selber geschafft zu haben. #cordobahypeistpeinlich — Marc Janko (@JankoMarc) 27. Juni 2018

Damit erinnerte der 35-Jährige an den legendären 3:2-Sieg der österreichischen Nationalmannschaft bei der WM 1978. Erst vor sechs Tagen war das 40-jährige Jubiläum gefeiert worden. Die Parallelen dabei: Auch das ÖFB-Team war damals bereits vor dem Spiel gegen den amtierenden Weltmeister bereits ausgeschieden. Die deutsche Elf hätte mit einem Sieg weiterkommen können.

(wem)