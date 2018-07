Das ist der ekligste Spieler der Fußball-WM

Eine harte Spielweise ist kein Garant für den Erfolg. Das musste ein Verteidiger bei der WM am eigenen Leib erfahren. Nämlich Nicolas Otamendi. Der Innenverteidiger tat sich bei der Endrunde immer wieder mit unsportlichen, teils verstörenden Aktionen hervor. Mit Argentinien musste er trotzdem die Koffer packen.

Gemeine Aktion



In den vier Spielen mit den Südamerikaner leistete sich Otamendi einige Aussetzer. Zum Beispiel in der Nachspielzeit gegen Frankreich (3:4), als er nach einem Foul an Pogba dem Frankreich-Star aus nächster Nähe den Ball mit voller Wucht auf den Körper schoss.

Definición clásica de Argentina perdiendo un partido de fútbol #ARG pic.twitter.com/lI2jUKBbw6 — Javier Borda Díaz (@javieraborda) 30. Juni 2018

Zweites Opfer



Eine ganz ähnliche Aktion lieferte der 30-Jährige in der Vorrunde beim 0:3 gegen Kroatien. Diesmal war sein Opfer Ivan Rakitic. Während im Netz die Empörung groß war, kam Otamendi jeweils mit Gelb davon. Auch der Video-Referee schritt nicht ein.

Warum schaltet sich der #var bei #otamendi nicht ein? zum 2. mal eine klare Tätigkeit — Mr. Llama (@Mr_FluffyLlama) 30. Juni 2018

Wasser-Künste



Ebenfalls gemein: Im Spiel gegen Frankreich wurde Olivier Giroud wegen einer Verletzung behandelt. Otamendi borgte sich eine Trinkflasche aus, hielt sie in Richtung seines Mundes – und spritzte dann aber Giroud ins Gesicht. Ein Zufall? Bei seiner Spielweise eher fraglich. Da Argentinien aber ausgeschieden ist, wird es keine gemeinen Aktionen von ihm bei der WM mehr geben.

(heute.at)