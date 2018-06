Das müssen Sie zum Fußball-Spektakel wissen

Die 21. Fußball-WM steigt vom 14. Juni bis zum 15. Juli. 32 Teams sind qualifiziert, die 64 Spiele steigen in zwölf WM-Arenen. Wir klären die letzten Fragen vor dem WM-Start auf.

Warum ist Österreich nicht dabei?

Das österreichische Fußball-Nationalteam hat die WM-Qualifikation leider verpasst. Das ÖFB-Team schloss seine Qualifikationsgruppe 4 mit 15 Punkten als Vierter ab. Gruppensieger Serbien ist in Russland dabei, der Gruppen-Zweite Irland scheiterte im Play-off an Dänemark.

Wer bestreitet die Eröffnung?

Wie bei jeder Fußball-WM steigt das erste Highlight schon vor dem Anpfiff. Die Eröffnungsfeier. Um 16.30 Uhr rocken Pop-Superstar Robbie Williams, die Sopranistin Aida Garifullina und WM-Held Ronaldo das Feld. Auch Jason DeRulo wird seinen WM-Song "Colors" performen. Kurios: Der offizielle WM-Hit "Live It Up" von Will Smith ist bei der Eröffnung nicht zu hören.

Wann geht es endlich los?

Die Uhr tickt! Um 17 Uhr wird die Fußball-WM angepfiffen. Im Moskauer Luschniki-Stadion – der mit 81.000 Zuschauern größten WM-Arena – duellieren sich zum Auftakt Russland und Saudi Arabien. Kein echter Fußball-Kracher...

Warum bestreiten die schlechtesten Teams die WM-Eröffnung?

Kurios! Ausgerechnet die beiden schlechtesten Teams eröffnen die WM. Saudi Arabien ist laut aktueller Weltrangliste auf Rang 67., nur Gastgeber Russland ist als 70. schlechter qualifiziert. Die Auslosung wollte es so. Bis 2002 hat stets der Weltmeister das Turnier eröffnen, seit dem "Sommermärchen" 2006 in Deutschland startet der Gastgeber.



Welche Regel-Neuerungen gibt es?

Die Fußballfans müssen drei neue Regeln kennen. Die Wichtigste davon: der Videobeweis. Alle Spielszenen werden vom Video Assistant Referee (VAR) mitverfolgt. Wie in den Ligen Deutschlands und Italien kann sich das Videoreferee-Team melden. Jedes Tor wird genau überprüft. Außerdem darf bei einer Verlängerung ein viertes Mal ausgewechselt werden. Der Trainer darf mit einem auf der Bühne sitzenden Assistenten kommunizieren.

Wie läuft der Videobeweis?

Insgesamt sind acht Unparteiische bei jedem Spiel im Einsatz. Der Hauptreferee – beim Eröffnungsspiel ist das der Argentinier Nestor Pitana –, seine Assistenten und der Vierte Offizielle auf dem Feld. Dazu kommen vier Video-Referees, wovon einer für die Abseitsentscheidungen verantwortlich ist. Der Schiedsrichter ist per Funk mit dem Video-Referee-Raum im TV-Zentrum in Moskau verbunden. Die Unparteiischen schauen sich strittige Szenen noch einmal an, teilen dem Referee am Feld mit, wenn seine Entscheidung falsch ist. Im Zweifel kann der Unparteiische die Szenen abseits des Feldes noch einmal anschauen. Seine Entscheidung zählt.

Warum läuft das Spiel bei Abseits weiter?

Diese Szenen werden wir wohl oft sehen. Ein Spieler setzt zum Torjubel an und erst mit Verzögerung entscheidet der Schiedsrichter mit Hilfe des Video-Referees, dass der Treffer nicht zählt. Die FIFA hat die Devise ausgegeben, bei engen Abseits-Entscheidungen laufen zu lassen, und erst im Nachhinein mit dem Videobeweis draufzuschauen.

Wer steigt aus der Gruppe auf?

Es gibt acht Vierergruppen, die ersten beiden Teams steigen ins Achtelfinale auf. Für die Reihung der Teams ausschlaggebend sind: die Punkte, die Tordifferenz und die Anzahl der erzielten Treffer. Das direkte Duell wird erst gewertet, wenn zwei oder mehrere Teams gleichauf sind.

Wie wird das Wetter?

Eine ganz wichtige Frage für die tausenden angereisten Fußballfans. Für die Eröffnung sind 18 Grad und starke Bewölung angesagt. Dann wird es sonniger mit Temperaturen bis zu 26 Grad, ehe für Dienstag und Mittwoch wieder Regen vorhergesagt ist.

Warum steigen die Spiele so früh?

Die Anstozeiten in der Gruppenphase sind mit 14 Uhr, 17 Uhr und 20 Uhr recht früh. Schuld daran ist die Zeitverschiebung. Stadien sind in vier unterschiedliche Zonen aufgeteilt. So ist Kaliningrad als westlichster Spielort "zeitgleich" mit Wien, Moskau ist eine Stunden voraus, Jekaterinburg als östlichster Spielort drei.

(wem)