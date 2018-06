Das singt Robbie Williams bei der WM-Eröffnung

Noch bevor der Ball bei der Fußball-WM in Russland rollt, geht das erste Highlight über die Bühne: die Eröffnungsfeier im Moskauer Luschniki-Stadion vor dem ersten Spiel Russland gegen Saudi-Arabien. Normalerweise ist das Programm das bestgehütetste Geheimnis des Turniers. Diesmal wurden für ausgewählte Fans bei der Generalprobe die Tribünen geöffnet. Einiges drang nach außen.

Auch dutzende Zaungäste lauschten außerhalb der größten russischen Arena dem Spektakel. Robbie Williams ist der große Star der knapp 30-minütigen Show. Der britische Fußballfan wird seine Hits "Feel", "Angel" und "Rock DJ" zum Besten geben.

Unterstützt wird der britische Popstar von der russischen Sopranistin Aida Garifullina und der brasilianischen Fußballer-Legende Ronaldo. In welcher Funktion der Weltmeister von 1994 und 2002 auftritt, ist offen.

Dafür dürfte der offizielle WM-Song "Live It Up" von Will Smith gemeinsam mit Nicky Jam und Era Istrefi nicht zum Besten gegeben werden. Oder womöglich doch? Ein paar Details werden noch geheim gehalten.

LA CEREMONIA INAUGURAL DE RUSIA 2018. Se espera una ceremonia inaugural con un gran despliegue, show de fuegos artificiales, y muchas figuras internacionales entre las cuales se destacan: Robbie Williams, Ronaldo y Aida Garifullina. https://t.co/Puul3RBIrR pic.twitter.com/Lhc5bxO9yL — El Gráfico (@elgraficoweb) 13. Juni 2018

(wem)