Das traurige Geheimnis von Kroatiens Goalie-Held

Mit drei gehaltenen Strafstößen im Elfmeterschießen gegen Dänemark war Torhüter Danijel Subasic Kroatiens gefeierter Held.

Doch selbst in der Stunde seines größten Triumphes, mit drei gehaltenen Elfmetern stellte er den WM-Rekord des Portugiesen Ricardo ein, dachte der 33-Jährige an seinen toten Freund. Vor jedem Strafstoß schaute der Monaco-Legionär in den Himmel, nach Spielende präsentierte er der Welt sein Shirt, das er nun seit zehn Jahren bei jedem Spiel unter seinem Dress trägt.

"Forever" ist darauf zu lesen, dazu die Nummer 24 und ein Foto von Hvroje Custic, seines besten Freundes, der am 3. April 2008 unter tragischen Umständen verstarb. In einer Partie zwischen NK Zadar und Cibalia Vinkovci schlug Subasic einen weiten Ball in Richtung Custics, der in einen Zweikampf verwickelt wurde und ohne ein Foulspiel stürzte und mit dem Kopf auf einer Betonmauer direkt neben dem Spielfeld aufschlug. Fünf qualvolle Tage verstarb er an einer Gehirnblutung.

"Warum hat es das Schicksal so gewollt?"



Bis heute gibt sich Subasic eine Mitschuld am Tod seines Freundes. "Ich denke für mich, was gewesen wäre, hätte ich den unglücklichen Ball nicht auf ihn geschossen, sondern auf die andere Seite ins Aus", erklärte er in einem Interview mit "goal.com". "Vielleicht wäre er nicht verunglückt. Warum hat es das Schicksal gerade so gewollt? Schicksal, nichts weiter als ein unglückliches Schicksal."

Seither vergeht kein Tag, an dem Subasic nicht an das Unglück seines Freundes denken muss. "Du fehlst mir, Du fehlst mir so für alles, was gewesen ist. Du fehlst, fehlst und fehlst mir so für alles, was kommt, Du fehlst mir", dichtete er zum zehnten Todestag vor wenigen Wochen bei Instagram.

Seinen Freund wird Subasic für immer im Herzen tragen – und wer weiß, vielleicht werden sie in Russland jetzt sogar gemeinsam Weltmeister...

(Heute Sport)