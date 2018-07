Dauerregen in Zagreb lässt die Fans der Kroaten kalt

Gelingt Kroatien die ganz große Sensation? Im WM-Finale gegen Frankreich kann das Vier-Millionen-Land erstmals in der Fußball-Geschichte den WM-Titel holen. In Zagreb ist alles angerichtet für eine lange Party-Nacht. Nur das Wetter spielt nicht so richtig mit.

Regen in Zagreb



Denn in der Hauptstadt ist Dauerregen angesagt, die Temperaturen liegen nur bei 19 Grad. In den Fan-Zonen herrscht trotzdem beste Stimmung. Das Fußball-Fieber der oft leicht bekleideten Fans kann selbst vom Regen und den gedämpften Temperaturen nicht gekühlt werden. Zum Abend hin ist immerhin eine leichte Besserung zu erwarten, somit sollte der mögliche Titel zumindest trocken gefeiert werden können.

Sonne zu spät



Bitter: Bereits morgen soll ich Zagreb wieder bestes Sommerwetter herrschen. Es sind 29 Grad und nur leichte Bewölkung vorhergesagt. Immerhin lässt sich so der Kater leichter ertragen. Fraglich ist, ob der Kater von einer intensiven Feier oder der Trauer über die verpasste Sensation kommt.

