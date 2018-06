Deutsche weg! Schweden-Kapitän kriegt Lachkrampf

0:2 gegen Südkorea! Deutschland fliegt heim. Als Gruppenletzter scheiterte der Titelverteidiger bei der WM. In der Heimat gibt es harte Kritik. Die Konkurrenz übt sich in Schadenfreude.

Wortwörtlich sogar. Die "Sun" bedient sich des deutschen Ausdrucks, der im Englischen nicht existiert. In großen Lettern titelt das Blatt mit dem Eintrag im Wörterbuch. Übersetzt: "Schadenfreude - Freude über das Leid einer anderen Person."

"Daily Mail" titelt ebenfalls auf Deutsch: "Gott im Himmel!"

"FOX Sports Brasil" treibt es auf die Spitze, postet auf Twitter eine endlos lange Buchstaben-Wurst bestehend aus "HAHAHA". Deutschland hatte Brasilien 2014 bei der Heim-WM mit dem 7:1 im Halbfinale blamiert.

Am härtesten trifft die deutsche Fußball-Seele wohl die Reaktion von Schweden-Kapitän Andreas Granqvist. Als er auf dem Feld von Deutschlands WM-Aus erfuhr, wurde er von einem Lachkrampf übermannt. Im zweiten Gruppenspiel hatte Schweden durch einen Last-Minute-Treffer von Toni Kroos das direkte Duell 1:2 verloren. Jetzt trifft Schweden sogar als Gruppensieger im Achtelfinale auf die Schweiz.

Sweden's Andreas Granqvist asks how Germany got on in the other match pic.twitter.com/xeyEd6QSD3