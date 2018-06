Nach 0:1-Abfuhr: Hummels rechnet mit Kollegen ab

Damit hat wohl niemand gerechnet! Deutschland kassierte gegen Mexiko die erste WM-Auftaktpleite seit 36 Jahren, ging als erstes europäisches Team bei der Endrunde in Russland als Verlierer vom Platz. Im Kampf um das Achtelfinale steigt der Druck jetzt enorm. Was sagen die DFB-Kicker zur Auftakt-Klatsche? "Heute" hat die Stimmen – und eine knallharte Abrechnung:

Joachim Löw: "Wir sind enttäuscht, dass wir verloren haben. Das ist eine ungewohnte Situation. Dem müssen wir uns stellen. Das Turnier ist lange, wir müssen jetzt eine Reaktion zeigen. Wir haben vor der Pause zu viele Konter zugelassen, dann hat es an Kombinations-Sicherheit gefehlt. Die Mexikaner sind in der zweiten Halbzeit sehr tief gestanden, kontern schnell. Das kostet Kraft, man muss lange Wege gehen. Wir haben zu oft zurückgespielt, waren nicht konsequent und entschlossen beim Abschluss. Wir waren halbherzig im Spiel nach vorne, haben Bälle am 16er verloren. Da kann man dann gut kontern. Toni Kroos wurde vom Gegner zugestellt, Khedira dafür freigelassen. Kroos führt normalerweise unser Spiel. Daher konnte wir uns von hinten heraus auch nicht so gut entfalten. Es war keine Frage der Einstellung, die Spieler haben fokussiert gearbeitet. Das nächste Spiel müssen wir gewinnen. Wir werden eine Reaktion zeigen, davon bin ich überzeugt."

Mats Hummels: "Wir haben wie gegen Saudi-Arabien gespielt, nur gegen einen besseren Gegner. Wir hatten leichte Ballverluste, keine Absicherung. Mexiko hat verdient gewonnen. Wir haben es ihnen zu leicht gemacht. Das hätten wir nicht zulassen dürfen. Wenn sieben oder acht Mann offensiv spielen ist es klar, dass die Offensive zu Lasten der Stabilität geht. Unsere Absicherung steht nicht gut, wir sind oft nur zu zweit hinten. Den Weckruf gab es gegen Saudi-Arabien. Ich verstehe nicht, warum wir so gespielt haben. Wenn wir wieder so spielen, mache ich mir sorgen. Aber ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten Partien besser spielen."

Toni Kroos: "Wir haben in der ersten Halbzeit keine Lösungen gefunden, haben ihnen zu viel Platz gelassen. Die zweite Halbzeit war besser, aber wir haben kein Tor gemacht. Die Möglichkeiten dazu hatten wir. Wir haben die Bälle vorne zu einfach verloren. Jetzt sind wir sehr unter Druck, müssen wenn möglich sechs Punkte holen."



