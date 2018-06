Deutschlands emotionales "WM-Sorry" an die Fans

Nach dem historischen Vorrunden-Aus bei der WM in Russland hat sich die deutsche Nationalmannschaft nun an die Öffentlichkeit gewandt. Am Tag nach der Südkorea-Pleite wurde auf Twitter folgendes Statement veröffentlicht:

"Liebe Fans!

Wir sind genauso enttäuscht wie Ihr! Eine WM ist nur alle vier Jahre, und wir hatten uns so viel vorgenommen. Es tut uns leid, dass wir nicht wie Weltmeister gespielt haben. Daher sind wir auch verdient ausgeschieden, so bitter es ist.

Eure Unterstützung war super, in Deutschland und in den russischen Stadien. In Rio 2014 haben wir noch zusammen gefeiert. Aber zum Sport gehören auch Niederlagen und das Anerkennen, wenn die Gegner besser waren.

Wir gratulieren Schweden und Mexiko zum Weiterkommen und Südkorea zum gestrigen Sieg.

DANKE an Russland für die Gastfreundschaft!"

Wie geht es weiter?

Für Deutschland ist das Aus in der WM-Gruppenphase völliges Neuland. Beim DFB geht es aktuell um die Krisenbewältigung. Die Zukunft von Trainer Jogi Löw soll in den nächsten Tagen geklärt werden.

Mit Mesut Özil oder Sami Khedira könnte die deutsche Nationalmannschaft zwei Routiniers Verlieren. Die beiden zählten in den letzten Jahren zu den Leistungsträgern, konnten in Russland allerdings alles andere als Überzeugen. Beide sollen über ein Ende ihrer DFB-Karriere nachdenken.

