Deutschland wohnt bei der WM im "Gemeindebau"

Der Weltmeister ist da! Am Dienstag landen die Deutschen in Moskau und beziehen ihr WM-Quartier. In Watutinki in der Nähe von Moskau verstecken sich die Jogi-Kicker mitten im Wald. Die Unterkunft in der Einöde besteht aus typischen Ostblock-Plattenbauten.

49 Kilometer vom Roten Platz entfernt, mitten im Wald. Dort wohnt die DFB-Elf ab Dienstag. Watutinki heißt die Ortschaft mit nur 11.000 Einwohnern. 2014 schlugen die Deutschen im paradiesischen Campo Bahia ihr Lager auf, jetzt heißt es: Ab in den Wald!

Nur fünf Minuten zum Training



Logistisch gesehen ist die Unterkunft top, das Trainingsgelände von ZSKA Moskau ist nur fünf Autominuten entfernt, auch zum Flughafen ist es nur eine halbe Stunde. Von dort aus fliegt die DFB-Elf zu den Spielen nach Sotschi und Kasan.

Von außen wirkt das Gelände nicht wirklich einladend, dennoch wird es den Deutschen an nichts fehlen. Fitness-Raum, Indoor-Pool, jedes Zimmer mit eigenem Balkon: Die Mission Titelverteidigung kann beginnen!



(Heute Sport)