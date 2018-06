Die zehn WM-Favoriten in der "Heute"-Formtabelle

1. Brasilien – Happel-Boost für Favorit



Neymar und Co. holten sich beim 3:0 gegen das ÖFB-Team in Wien den Feinschliff. In vier Testspielen blieben die Brasilianer ohne Gegentor, feierten vier Siege und zeigten in der Offensive ihre Zähne. Die Angreifer können jede Abwehr schwindelig spielen. Die eigene Defensive ist stabil, auch dank Mittelfeld-Abräumer Casemiro von Serien-Champions-League-Sieger Real Madrid.

Topstar: Neymar Jr., Angriff



2. Belgien – Stars in Feuerlaune



Die "Roten Teufel" sind auf allen Positionen bärenstark. Den Status als Geheimtipp haben sie abgeschüttelt, längst stehen sie bei Experten und Wettanbietern hoch im Kurs. In der Vorbereitung gab es Kantersiege und ein Remis gegen Europameister Portugal. Die Mischung aus pfeilschnellen und bulligen Stars macht sie für alle gefährlich.

Topstar: Eden Hazard, Angriff



3. England – endlich eine Macht?



Die WM-Quali war stark, die Tests solide. Die "Three Lions" bekamen von Gareth Southgate eine Verjüngungskur und eine neue Dreierkette verpasst. Beides fruchtet. Eine hungrige Truppe, die auf allen Positionen viel Klasse aufweist. Jetzt gilt es den Kreis der traditionell schwachen Endrunden zu durchbrechen.

Topstar: Harry Kane, Angriff



4. Uruguay unter dem Radar



Die "Urus" sind schwer einzuschätzen. Sie absolvierten nur drei Tests. Keiner dieser Gegner ist ein WM-Teilnehmer. Was sind die Siege also Wert? Potenzial ist zweifelsohne da, besonders im Sturm mit Luis Suarez und Edinson Cavani.

Topstar: Luis Suarez, Angriff



5. Frankreich sucht den Team-Spirit



Der Kader ist absolute Weltklasse. Selbst aus den nicht für die WM berücksichtigten Stars könnte man mehrere schlagkräftige Teams formen.

Team ist das Stichwort. Die Star-Truppe muss zusammenwachsen, sich nicht wie bei vergangenen Turnieren in internen Machtkämpfen verstricken. Die Tests waren durchwachsen. Pfiffe gegen Stars wie Paul Pogba helfen der Stimmung im Team nicht gerade...

Topstar: Antoine Griezmann, Angriff



6. Kolumbien zu unkonstant



In der Vorbereitung schlugen die Südamerikaner Frankreich. Dann gähnte sich Kolumbien gegen Australien und Ägypten jeweils zu einem 0:0. Bei der WM muss die Leistung aus der Frankreich-Partie her – in jedem Match! Die kolumbianische Hoffnung trägt einen Namen:

Topstar: James Rodriguez, Mittelfeld

– er war der Mann der WM 2014.

7. Spanien versinkt im Chaos

Vor 48 Stunden hätten wir Ihnen noch vom dominanten Mittelfeld, der starken Vorbereitung, dem 6:1-Sieg gegen Argentinien erzählt, die "Furia Roja" zum Mitfavoriten erklärt. Diese Analyse kann man getrost kübeln. Alles neu bei den Iberern!

Teamchef Julen Lopetegui wurde einen Tag vor Start der WM gefeuert, nachdem ihn Real Madrid als kommenden Trainer vorgestellt hatte. Fernando Hierro übernimmt zwei Tage vor dem Auftakt gegen Portugal. Kann das gut gehen?

Topstar: David De Gea, Tor



8. Portugal – fünf Tests, zwei Siege



Wo ist die EURO-Form hin? Der EM-Triumphator ist derzeit ein Schatten seiner selbst. Vor zwei Jahren stellten die Portugiesen aber ein weiteres Mal unter Beweis, dass sie ein Turnier-Team sind, mit der Herausforderung wachsen.

Topstar: Cristiano Ronaldo, Angriff



9. Argentinien – vorne hui, hinten pfui!



Wer es sich leisten kann, Inter-Star Mauro Icardi nicht einzuberufen, hat ein Luxusproblem. Die Gauchos strotzen nur so vor Offensiv-Power. Dahinter offenbaren sich aber grobe Defensiv-Schwächen. Zentrales Mittelfeld, Abwehr und Torhüter-Position sind vor allem im Vergleich zur Konkurrenz dünn besetzt.

Topstar: Lionel Messi, Angriff



10. Deutschland – Ärger beim Titelverteidiger



Österreich besiegte die Deutschen in Klagenfurt zum ersten Mal seit 32 Jahren. Die Pleite wird ihnen in der Heimat von Presse und Fans um die Ohren gepfeffert. Die müde Vorstellung beim 2:1-Sieg gegen Saudi-Arabien beschwichtigte die kritischen Anhänger kaum.

Da hilft es wenig, dass die beiden Stars Mesut Özil und Ilkay Gündogan wegen ihres umstrittenen Treffens mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdoğan in der Dauerkritik stehen.

Topstar: Toni Kroos, Mittelfeld



Geheimtipp: Peru



Nur eine Heimmacht? Peru feierte in der Vorbereitung Seriensiege. Jetzt fällt aber der gefürchtete Heimvorteil weg. Aufgrund der hohen Lage des Nationalstadions, tun sich Gastteams in Peru traditionell schwer.

Topstar: keinen



Geheimtipp: Schweiz



Angst vor Alpenbeton! Die Eidgenossen sind hinten kaum zu knacken. So könnten unsere Nachbarn weit kommen. Die Gruppe ist machbar. Brasilien wird sie aller Voraussicht nach gewinnen. Serbien und Costa Rica gilt es zu schlagen.

Topstar: Granit Xhaka, Mittelfeld





(S. Klein)