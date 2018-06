Diese Spielerfrau verdreht Fans bei WM den Kopf

Sie singt, modelt, ist Mutter – und Spielerfrau. Jelena Karleusa, in ihrer Heimat schlicht JK genannt, drückt bei der WM Herzblatt Dusko Tosic die Daumen. Mit Erfolg! Der Innenverteidiger, der im Sommer von Besiktas zu Guangzhou nach China wechselt, spielte beim 1:0-Sieg der Serben über Costa Rica durch. Am Freitag will er gegen die Schweiz bereits den Aufstieg ins Achtelfinale fixierten.

Karleusa fiebert auf der Tribüne mit. "Klar werde ich nach Russland reisen und ihn besuchen. Schließlich steht hinter jedem starken Mann eine starke Frau", sagt die 40-Jährige, die nicht mit ihren Reizen geizt (siehe unten). "Wenn er in der Stimmung ist, bin ich für ihn da. Egal, was der Coach sagt."

Der Popstar zählt zu den absoluten Hinguckern. Zur schönsten Spielerfrau der WM wählte der Playboy aber eine andere – nämlich Christina Raphaella, die Gattin von DFB-Ass Matthias Ginter. Wer sonst noch mit den Kickern jubelt oder sie tröstet, sehen Sie in der Bildershow oben.

SERBIA! 🇷🇸🇷🇸🇷🇸🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Ein Beitrag geteilt von JELENA KARLEUŠA (@karleusastar) am Jun 17, 2018 um 5:27 PDT

👀 Ein Beitrag geteilt von JELENA KARLEUŠA (@karleusastar) am Jun 8, 2018 um 2:20 PDT

👀 Ein Beitrag geteilt von JELENA KARLEUŠA (@karleusastar) am Mai 31, 2018 um 2:33 PDT

😎 Ein Beitrag geteilt von JELENA KARLEUŠA (@karleusastar) am Mai 23, 2018 um 5:27 PDT

🤷‍♀️😂😘😘🔥🔥🔥 Ein Beitrag geteilt von JELENA KARLEUŠA (@karleusastar) am Mai 21, 2018 um 9:06 PDT

