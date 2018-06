Diese Superstars rittern um die WM-Torjägerkrone

Wer folgt James Rodriguez als bester Torschütze der WM nach? Der Kolumbien-Star netzte vor vier Jahren sechs Mal, heuer steht der Bayern-Kicker noch ohne Treffer da.

Umfrage Wer wird der Superstar der WM? Cristiano Ronaldo

Lionel Messi

Neymar

Andres Iniesta

Antoine Griezmann

Toni Kroos

Kevin De Bruyne

Harry Kane

Robert Lewandowski

Jemand anderer

Beim Turnier 2010 teilten sich gleich vier Spieler den Titel: Thomas Müller (D), Diego forlan (Uru), Wesley Sneijder (Nl) und David Villa (Sp). Damals genügten fünf Goals, um die Wertung zu gewinnen.

Nahezu fix: Der Schützenkönig der WM 2018 wird am Ende mehr Treffer am Konto haben. Denn aktuell führt England-Star Harry Kane das Ranking an – mit fünf Toren nach nur zwei Matches.

Ronaldo in Lauerstellung

Auf Rang zwei folgen Cristiano Ronaldo (Por) und Romelu Lukaku, die vier Mal netzten. Der Belgier schnürte dabei zwei Doppelpacks – das gelang in zwei aufeinanderfolgenden WM-Partien zuletzt 1986 Diego Maradona.

Auch Diego Costa (Sp) und Denis Tscheryschew (Rus) liebäugeln mit der Torjägerkrone. Drei Mal drehten sie bislang jubelnd ab.

Die Torschützenliste im Überblick:

Harry Kane (England) – 5 Tore

Romelu Lukaku (Belgien) – 4

Cristiano Ronaldo (Portugal) – 4

Diego Costa (Spanien) – 3

Denis Tscheryschew (Rus) – 3

Philippe Coutinho (Brasilien) – 2

Artjom Dsjuba (Russland) – 2

Eden Hazard (Belgien) – 2

Mile Jedinak (Australien) – 2

Luka Modric (Kroatien) – 2

Ahmed Musa (Nigeria) – 2

John Stones (England) – 2





