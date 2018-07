Dieses Jubelfoto von Macron geht um die Welt

Als Frankreich seinen zweiten WM-Titel perfekt macht, gibt es bei Präsident Emmanuel Macron kein Halten mehr. Es entsteht ein Foto, das um die Welt geht.

Macron verfolgte den 4:2-Sieg auf der Tribüne neben Russlands Staatspräsident Wladimir Putin, Fifa-Präsident Gianni Infantino und seiner kroatischen Amtskollegin Kolinda Grabar-Kitarovic. Vor dem Anpfiff posierten die vier noch für ein Foto für die kroatische Fußball-Legende Davor Suker.

Das Foto des Abends aber entstand später – beim Jubeln. Während der Partie gab es bei Macron nämlich kein Halten mehr. Er litt, feuerte an und jubelte nach Kräften. Bei einem Tor der Franzosen sprang er vor Freude sogar auf den Tisch und ballte die Faust in Richtung des Spielfelds.

Der Moment wurde von einem Kreml-Fotografen festgehalten und der Öffentlichkeit freigegeben. Das Bild wird Eingang in die Chroniken dieses Turniers finden.

Am Montag gehen die Feierlichkeiten des Präsidenten dann weiter. Die Spieler sind zu einem Empfang in Macrons Amtssitz, dem Elysée-Palast in Paris, geladen.

