Djokovic ärgert Serbien: "Kroaten sollen WM holen"

Novak Djokovic kämpft um die Rückkehr an die Spitze der Tennis-Weltrangliste. In Wimbledon zog der Serbe ins Viertelfinale ein, trifft dort auf den Japaner Kei Nishikori. Der Rückhalt des ehemaligen Weltranglisten-Leaders ist in seiner Heimat aber nicht so groß, wie er einmal war. Grund dafür ist eine Aussage des "Djokers" zur Fußball-WM, für die er sogar einen öffentlichen Rüffel von ganz oben kassierte.

Kroatien-Fan



Stein des Anstoßes ist ein Bekenntnis von Djokovic zum Nachbarland Kroatien. "Ich würde gerne sehen, dass sie den Titel holen", wird er von serbischen Medien zitiert. Sein Heimatland kann Djokovic natürlich nicht mehr anfeuern, für Serbien war in der Gruppenphase Endstation.

Politiker sauer



Doch obwohl seit dem Jugoslawien-Krieg bereits zwanzig Jahre vergangen sind, macht man sich mit solchen Äußerungen in Serbien nicht gerade beliebt. Vladimir Djukanovic von der regierenden serbischen Fortschrittspartei (SNS) twitterte: "Nur Idioten können Kroatien unterstützen. Novak, schäme dich."

Zu positiv?



Serbien-Präsident Aleksandar Vucic ist verärgert über die seiner Meinung nach zu positive Berichterstattung über Kroatien auf dem Staatssender "RTS": "Beim ersten Spiel der Kroaten waren sie noch korrekt, aber schon beim zweiten auf der kroatischen Seite. Beim letzten Spiel habe ich den Ton abgedreht." Vojislav Seselj, der als Kriegsverbrecher verurteilte Chef der "SRS" (Serbische Radikale Partei), geht sogar noch einen Schritt weiter. "Ein Reporter, der auf der Seite von Kroatien ist, ist eine Schade und muss sofort entlassen werden."

