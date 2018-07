Engländer feierten Sieg mit 20 Millionen Liter Bier

Das Mutterland des Fußballs ist in heller Freude. Erstmals seit zwölf Jahren setzten sich die "Three Lions" wieder in einem K.o.-Spiel durch. Goalie Jordan Pickford mauserte sich im Penalty-Schießen gegen Kolumbien zum Matchwinner.

Während der Großteil der Fans im Moskauer Spartak-Stadion im Lager der Südamerikaner war, platzten die Pubs auf der Insel aus allen Nähten – und mit ihnen die Zapfsäulen.

Durst nicht gestillt

Nicht weniger als 20 Millionen Liter Hopfensaft wechselten in der Nacht auf Mittwoch den Besitzer. Doch der Durst ist noch lange nicht gestillt. Bar-Betreiber rechnen damit, dass im Viertelfinale gegen Schweden acht Millionen zusätzliche Pints ausgeschenkt werden. Schließlich steigt die Partie gegen Schweden am Samstag um 16 Uhr.

(red)