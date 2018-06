England-Star verletzt, Rest gibt bei Einhorn-Race Gas

Wie feiert man den Auftakt-Sieg? Richtig, mit Einhorn-Rennen im Swimming-Pool. Bei England ist die Stimmung im Team nach dem 2:1-Sieg über Tunesien prächtig.

Die Stars haben bei der Vorbereitung auf das nächste Match sichtlich jede Menge Spaß. Jesse Lingard zeigte sich hinter der Kamera treffsicherer als im Spiel. Gegen die Nord-Afrikaner ließ er vier Hochkaräter liegen, am Pool knipste er seine Kollegen.

Die Teilnahme am Rennen ließ er sich nicht nehmen, kam so auch selbst vor die Linse, teilte die Schnappschüsse auf Twitter. Der oder die Sieger sind nicht überliefert.

Englands WM-Kader

Nur einer feiert nicht so ausgelassen wie seine Mitspieler: Dele Alli. Der Spurs-Star ist nach dem Tunesien-Match angeschlagen. Am Sonntag wird er gegen Panama wohl fehlen, um im Kracher gegen Belgien wieder mitwirken zu können. Ihn plagen muskuläre Probleme am Oberschekel. Seinen Platz in der Kreativ-Zentrale der Briten könnte Ruben Loftus-Cheek übernehmen.

(Heute Sport)