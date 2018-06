Englands Abwehrriese war 2016 noch als Fan bei EM

Für viele ist Harry Maguire möglicherweise kein Begriff. Doch der bullige Innenverteidiger stabilisiert Englands Defensive bei der WM in Russland. Vor zwei Jahren, bei der EM 2016, war er noch als Fan unter den Zuschauern.

Vom Fan zum Spieler

Bei Englands 0:0 gegen die Slowakei bei der EM war Maguire live dabei. Allerdings nicht im Kader der Briten, sondern als deren Fan auf der Tribüne. Gemeinsam mit seinen zwei Brüdern und ein paar Freunden war der 1,92 große Abwehrspieler nach St. Etienne gereist.

2 years ago watching @England in France with my mates. Now on the plane to Russia. How things have changed. #AlwaysBelieve 🦁🦁🦁🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇷🇺 pic.twitter.com/k3i7lpgRG8