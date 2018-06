Er kann's ja doch noch! Messi trifft traumhaft

So kennen wir Lionel Messi! Im letzten Gruppenspiel ging beim Barcelona-Superstar endlich der Knopf auf. Nach einem herrlichen Steilpass von Ever Banega sprintete Messi üerfekt in den freien Raum, nahm sich die Kugel perfekt herunter und versenkte unhaltbar im langen Eck! Wow!











(Heute Sport)