Erdogan-Foto! Chaoten ruinierten Gündogan-Auto

Am Sonntag ist es so weit. Deutschland steigt gegen Mexiko als Titelverteidiger in die WM ein (17 Uhr). Ilkay Gündogan und Mesut Özil sind mit dabei, auch wenn sich Teile der deutschen Bevölkerung ihren Ausschluss aus dem Nationalteam wünschen.

Der Hintergrund: Die beiden hatten mit einem gemeinsamen Treffen mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdoğan eine Welle der Entrüstung ausgelöst. Die beiden türkischstämmigen Deutschen werden für ihr "politisches Statement" hart kritisiert, wollen es selbst nicht als solches verstanden wissen.

Die Kritik führt zu immer drastischeren Auswüchsen. In der Nacht vor Deutschlands 2:1-Testsieg gegen Saudi-Arabien sollen Chaoten das Auto von Ilkay Gündogan domoliert haben. Das berichtet die "Bild".

Das Fahrzeug sei nahe des Kölner Hyatt Hotels abgestellt gewesen. Scheiben seinen zertrümmert, aber nichts aus dem Auto entwendet geworden. Das spreche für eine mutwillige Zerstörung, aber keinen Diebstahl.

(Heute Sport)