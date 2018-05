Erwischt! Mourinho schaut Arnautovic auf die Beine

Beim ÖFB-Testspiel gegen Russland saß ein ganz prominenter Name auf der Tribüne im ausverkauften Tivoli-Stadion. Manchester-United-Coach José Mourinho ließ es sich nicht nehmen seinen potenziellen neuen Stürmer Marko Arnautovic zu beobachten.

Bei den Red Devils soll Marko Arnautovic die zweite Wahl hinter Juventus-Striker Mario Mandzukic sein. Der Kroate lässt sich für Manchester ein wenig zu viel Zeit, so könnte der ÖFB-Star nun in der Liste nach oben gerutscht sein.

Arnautovic wechselte im letzten Sommer erst um 27 Millionen von Stoke City zu West Ham. Die Hammers haben auch schon ein Preisschild für Arnie: 57 Millionen müsste United nach London überweisen.

Mourinho selbst wollte das Gerücht nicht kommentieren. Er sei "auf Urlaub in Tirol."

