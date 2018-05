Fan-Randale bei Training von brasilianischem Team

Ganz Brasilien wollte Neymar auf die Beine schauen. Das einzige öffentliche Training der Selecao im Heimatland endete am Freitag im puren Chaos. Vor dem Trainingszentrum in Granja Comary warteten über 600 Fans auf den Einlass. Doch der brasilianische Verband öffnete nur für rund 200 Zuschauern die Tore. Die gut 400 Fans, die nicht reingelassen wurden, sorgten in der Folge für einen Polizeieinsatz.

Die Stimmung schaukelte sich immer mehr auf. Es kam zu Tumulten, Fans blockierten den Verkehr und lösten damit sogar einen Polizeieinsatz aus. Die Fans pfiffen lautstark das eigene Team aus, skandierten "Es war 7:1", und erinnerten damit an das blamable Halbfinal-Aus der brasilianischen Nationalmannschaft bei der Heim-WM 2014 gegen den späteren Weltmeister Deutschland.

Weinende Kinder, die gekommen waren, um ihr Idol Neymar auf dem Platz zu sehen, mussten aus den Randalen gerettet werden. Die Polizei musste schließlich gegen Fans vorgehen, die auf das Trainingsgelände gestürmt waren.

Am Sonntag reist Brasilien zur weiteren Vorbereitung nach London. Der letzte Test steigt am 10. Juni im Ernst-Happel-Stadion gegen Österreich.

(wem)