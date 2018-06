Fies! Trommel-Verbot für Spaniens Edel-Fan Manolo

Russland zieht vor dem Achtelfinale gegen Spanien alle Register. Beim Kracher am Sonntag (16:00) wird Edel-Fan Manolo Caceres zwar im Luschniki-Stadion in Moskau sein, seine legendäre Trommel muss er aber draußen lassen.

"Das ist jetzt meine zehnte WM. Meine Pauke war immer dabei und es ist nie etwas passiert. Ich kann nicht verstehen, dass mir so etwas angetan wird", trat Manolo unter Tränen vor die TV-Kameras. Schon in den Vorrunden-Spielen musste er seine Trommel am Eingang abgeben.

Der 69-Jährige bat sogar Spaniens Regierungschef Pedro Sanchez um Unterstützung: "Jemand muss Maßnahmen ergreifen, selbst wenn es der spanische Premierminister ist!"

Immerhin blieb die legendäre Trommel nicht ganz stumm, beim Training schwang der Edel-Fan eifrig die Knüppel.

(Heute Sport)