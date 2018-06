Flaschenwurf & Platzsturm bei Tunesien gegen Türkei

Im Freundschaftsspiel zwischen Tunesien und der Türkei kam es in Genf zu einem handfesten Skandal. In der Schlussphase wurde Mehmet Topal von einer Flasche getroffen. Das löste einen Platzsturm aus.

In einer hitzig geführten Partie hatte Cenk Tosun die Türkei aus einem Elfmeter in Führung gebracht (54.). Doch die Tunesier drehten die Partie durch Anice Badri (56.) und Ferjani Sassi (79.). Da stand der türkische Führungstorschütze bereits nicht mehr auf dem Platz. Tosun sah in der 60. Minute nach einer Geste gegen die Zuschauer die rote Karte.

Zum Eklat kam es schließlich in der Nachspielzeit. Caglar Söyüncü gelang in der 90. Minute aus einem Freistoßtrick der 2:2-Ausgleich. Während des Torjubels wurde Topal von einer Flasche getroffen. Sofort stürmten Zuschauer das Spielfeld. Es kam zu tumultartigen Szenen. Daraufhin wurde das Spiel abgepfiffen.

Arsenal target Caglar Soyuncu scored a 90th minute equaliser for Turkey earlier, sparking a pitch invasion.



He certainly put on a show for the scouts in attendance. pic.twitter.com/xNLSY7KRle — Dan Critchlow (@afcDW) 1. Juni 2018

Seems like Cenk Tosun spotted Allardyce in the turkey crowd pic.twitter.com/CNJtmIT54a — SomeEvertonFan (@SomeEvertonFan) 1. Juni 2018

