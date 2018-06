Foda mit Aufstellungs-Poker gegen Brasilien

Wem gibt Franco Foda im Test-Länderspiel gegen Brasilien (Sonntag, 16 Uhr) das Vertrauen in der Startelf? Der Deutsche gab nun Einblicke in seine Überlegungen. Die Frage: Soll nach dem siebten Sieg am Stück rotiert werden oder der Stamm weiter die Chance bekommen?

Eine äußerst schwierige Aufgabe, hat Foda schließlich 26 Spieler ins Teamcamp nach Bad Tatzmannsdorf berufen. Und alle wollen spielen. Zuletzt vertraute der ÖFB-Teamchef aber auf die rot-weiß-roten Leistungsträger.



Foda hat Stamm gefunden

Gegen Weltmeister Deutschland rotierte Foda gegenüber dem Russland-Sieg nur an drei Positionen. Siebenhandl statt Lindner im Tor, dazu der wieder fitte Alaba statt Kainz und Grillitsch für Schaub. "Gegen Deutschland wollte ich mehr wechseln, aber ich wollte den Spielrhythmus in der zweiten Hälfte nicht verändern. Weil sie so gut drauf waren."

Der Tendenz des Deutschen zufolge geht es auch gegen die "Selecao" so weiter. "Ich habe Vertrauen zu allen Spielern. Es ist durchaus möglich, dass ich am Sonntag vielleicht ein, zwei Positionen verändere. Ob dann alle zum Einsatz kommen, die beim Lehrgang sind, kann ich nicht versprechen", so der 52-Jährige.

"Möglichkeit, alle Spieler zu sehen"

Es geht schließlich auch um die Erfolgsserie. Das ÖFB-Team hat die letzten sieben Spiele in Folge gewonnen. Foda ist als österreichischer Teamchef noch ungeschlagen. Wichtiger ist allerdings die Vorbereitung auf die im Herbst startende Nations League. Als Härtetest könnte gegen Brasilien von einer Dreierkette auf eine Viererkette umgestellt werden, Experimente sind unwahrscheinlich.

Spieler, die in allen drei Spielen nicht zum Einsatz kamen, sollen jedenfalls nicht verzweifeln. "Dieser Lehrgang ist wichtig für mich. Wir haben jetzt die Möglichkeit, alle Spieler zu sehen, unabhängig davon, ob sie spielen oder nicht."

(wem)