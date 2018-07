Das Liebesrätsel um Frankreich-Held Mbappe

Er öffnete für Frankreich die Tür zum WM-Viertelfinale – und wird in der Heimat jetzt gefeiert. Kylian Mbappe traf beim 4:3 gegen Argentinien im Doppelpack. Damit stellte der 19-Jährige Superstar Lionel Messi in den Schatten. Jetzt steht er bei den französischen Fans im Mittelpunkt. Die rätseln aber: Bei wem scort er in der Liebe?

Denn anders als seine Kicker-Kollegen macht Mbappe aus seinem Liebesleben ein großes Geheimnis. Vergangenes Jahr soll er mit Model Marlen Alvarez liiert gewesen sein, einziger Beweis sind aber von ihm kommentierte Bilder auf Instagram.

In Russland wird aber gemunkelt, dass er mit Alicia Aylies zusammen ist. Sie ist auch ein Model, wurde 2017 zur "Miss France" gekürt.

Mbappe jedenfalls will sich nicht in die Karten blicken lassen. Er freut sich, jetzt mit Brasilien-Legende Pele verglichen zu werden, schließlich traf er als erster Teenager seit dem heute 77-Jährigen in einem WM-Spiel doppelt. "Es ist eine Ehre, mit ihm in einem Atemzug genannt zu werden", meint Mbappe.

