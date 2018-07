Kroaten-Funktionäre verkaufen Finaltickets

Dieses Match wollen alle sehen! Erstmals in der Fußball-Geschichte steht Kroatien in einem WM-Finale. Heute soll gegen Frankreich mit dem Titel die ganz große Sensation her. Natürlich wollen die Fans des Vier-Millionen-Einwohner-Landes so nahe wie möglich an ihrem Team dran sein. Doch im Moskauer Luschniki-Stadion gibt es "nur" 81.000 Plätze. Das Match ist schon längst ausverkauft, trotzdem kommen Fans auf einen ungewöhnlichen Weg zu Karten.

Stolzer Preis



Nämlich über die kroatischen Funktionäre. Einige von ihnen wurden dabei beobachtet, wie sie ihre Final-Karten vor dem Hotel an Fans verkauften. Ein Ticket kostet stolze 458 Euro. Die begehrten Karten sind nicht personalisiert. Das Problem ist aber, dass man eine Fan-ID benötigt, um ins Stadion zu kommen. Diese ist auf normalen Tickets vermerkt. Die Funktionäre warnten die Käufer ausdrücklich vor diesem Stolperstein.

Tickets übrig



Wer eine von den Funktionärs-Karten hat und es ins Stadion schafft, darf sich jedenfalls über einen Platz in einer der besten Kategorien freuen. Kroatien hatte bei den Final-Tickets Vorkaufsrecht, der Verband hatte nach eigenen Angaben noch viele Karten übrig.

