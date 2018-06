Gegnerische Fans brüllten Ronaldo aus dem Schlaf

Vier Tore in zwei Gruppenspielen, Platz eins in Gruppe B! Cristiano Ronaldo startete mit Portugal bärenstark in die WM. Als einziger Superstar erfüllte er die Erwartungen.

Vorbei die Zeiten, als "CR7" den Ball in der eigenen Hälfte holte. Er lauert vorne, trifft eiskalt. Aber: Der Aufstieg ist noch nicht fix. Gegen den Iran muss heute Abend (20 Uhr, Liveticker heute.at) ein Punkt her.

Ronaldo foi à janela pedir aos iranianos para o deixarem dormir em paz 💤



🎥 @RTP1 pic.twitter.com/UtYxZBbJF3 — B24 🇵🇹 (@B24PT) 24. Juni 2018

Die Iran-Fans taten vor dem "Finale" in Gruppe B alles, damit der Superstar Ladehemmung hat. Rund Hundert harrten in der Nacht vor dem Match vor dem Teamhotel der Portugiesen in Saransk aus, sangen und brüllten. YouTube-Videos zeigen, dass die Iran-Fans Trommeln und Vuvuzelas dabei hatten und mächtig Stimmung machten. Das Ziel: Erstmals bei einer WM in die K.o.-Runde einzuziehen.

Die Fans forderten Ronaldo in Gesängen auf, an das Fenster des Vier-Sterne-Hotels zu kommen. Der kam dem Wunsch nach – und reagierte cool. Zuerst zeigte er den Iran-Fans den Zeigefinger, dann gestikulierte er, legte seinen Kopf auf die flachen Hände, um zu zeigen, dass er schlafen wolle. Die Fans flippten aus, Ronaldo verschwand.

(Heute Sport)