Genial! Nur weil er nicht jubelte, siegte England

Ganz England lag sich in der 91. Spielminute in den Armen. Harry Kane schnürte den Doppelpack und schoss England zum Last-Minute-Sieg zum WM-Auftakt gegen Tunesien.

Die Briten vergaben in Hälfte eins eine Vielzahl an Chancen, wirkten nach dem Seitenwechsel nervös und ideenlos. Bis der Torjäger seinen Riecher einmal mehr unter Beweis stellte.

Genialer Jubel-Verweigerer



Die England-Stars stürzten sich auf ihren Kapitän und feierten. Nur einer stand abseits des Geschehens und sah sich die Feierlichkeiten aus der Ferne an. Freute sich Kieran Trippier nicht über das 2:1 seines Tottenham-Kollegen? Wollte er nach 91 anstrengenen Minuten lieber rasten?

Most creative player in the #WorldCup so far - Messi? Özil? Neymar? De Bruyne? Müller?



No, it’s Kieran Trippier (6 chances). pic.twitter.com/wEyRb3XWzK