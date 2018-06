Göttlicher Fan! Maradona küsst das Messi-Trikot

Ein Fußball-Gott drückt dem anderen die Daumen. Wie auch schon beim ersten Spiel der Argentinier fieberte Diego Maradona auf der Tribüne mit. Er küsste sogar ein Trikot von Lionel Messi euphorisch.

Vor dem Match gegen Kroatien wurde Diego Maradona beobachtet, wie er mit einem Messi-Triokt für Fans posierte, dieses küsste und ein Gebet in den Himmel schickte.

An Unterstützung für Messi und Co. mangelt es also bei der WM 2018 in Russland nicht.

