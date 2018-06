Groteskes Hand-Eigentor von Mexiko bei Blamage

Ein Punkt würde Mexiko zum Achtelfinal-Einzug und Gruppensieg bei der WM reichen. Im dritten Match lassen sie gegen Schweden aber die Nerven im Stich.

Die Skandinavier gehen in Person von Ludwig Augustinsson in Minute 50 in Führung. Dann erhöht Andreas Granqvist per Elfmeter auf 2:0 (62.). In Minute 74. folgt das vorentscheidende 3:0.

Edson Álvarez trifft auf der falschen Seite. Ihm springt der Ball im Strafraum an die Hand, von dort rollt er am Keeper vorbei ins Netz.

(Heute Sport)